Водители GoBus считают новые бортовые найклейки для автобусов уродством

В письме, направленном правительству волости Сааремаа, водители автобусов заявляют, что не могут быть удовлетворены дизайном, выбранным муниципалитетом.

«Представьте себе эти диалектные слова на стенах, дверях или окнах вашего офиса, где вы работаете в течение дня», - пишут водители автобусов в совместном обращении. - Автобус - это офис водителя автобуса, и мы также хотим, чтобы он выглядел красиво и уместно».

По словам водителей автобусов GoBus, на Сааремаа есть много художников, которые могут придумать гораздо более красивый дизайн - например, с использованием можжевельника, известного как особенность Сааремаа, или национальных полос какого-либо прихода, как первоначально планировалось. «Пожалуйста, также примите во внимание наши пожелания и мнения», - подчеркнуто в обращении.

По словам Андрея Мяндла, менеджера GoBus, водители автобусов высказали свое личное мнение о дизайне новых автобусов. «Нет сомнений, что они имеют право выражать свои взгляды», - заявил он.

Однако, по словам Мяндла, позиция компании такова, что некоторым людям может понравиться дизайн, а другим - нет. «Прежде всего, важно, чтобы сервис был высокого качества, чтобы услуга была удобной и подходила жителям района», - сказал он.

До сих пор, по словам Мяндла, они не получили никаких отзывов от недовольных новым дизайном. В то же время потенциальные проблемы обсуждаются как с представителями заказавшего транспортное обслуживаниемуниципалитета, так и с водителями автобусов. «В конечном итоге, именно заказчик транспортной услуги должен принять решение в соответствии со своими возможностями и ресурсами», - сказал он.

Пресс-секретарь управы волости Сааремаа, говоря об автобусах, был немногословен. «Да, обращение водителей автобусов действительно поступило, но на данный момент мы не можем его комментировать», - сказал Вальмар Кассь, советник по коммуникациям.

По словам Касся, тема будет обсуждаться на совещании управы на следующей неделе, и только можно будет более конкретно ответить на вопросы, связанные с оформлением автобусов.

Год назад Карл Тийтсон, советник по транспорту волости Сааремаа, говорил, что новые автобусы будут украшены приходскими полосами. Вместе с волостями Рухну и Муху в уезде Сааре существует тринадцать приходов, орнаменты которых можно было бы использовать.

Но в середине января, всего за несколько недель до того, как автобусы вышли на линии, самоуправление объявило, что решило пойти по нетрадиционному маршруту, отказавшись от проведения публичного конкурса и обратившись непосредственно к студенческой компании из Курессааре ÕF Ösain.