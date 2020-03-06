Негативный сценарий: коронавирус может нанести огромный урон экономике Эстонии

Об этом BNS сообщила пресс-служба банка, отметив, что это «U-образные» сценарии. Это означает, что, согласно имеющейся в настоящее время информации, негативные эффекты коронавируса будут довольно кратковременными. Однако следует иметь в виду, что эти сценарии риска имеют высокую степень неопределенности, так как распространение вируса трудно предсказать.

По оценке аналитиков Swedbank, из всех трех стран Балтии экономика Эстонии в условиях распространения коронавируса самая уязвимая, поскольку, в сравнении с соседними странами, импорт составляет большую часть ВВП Эстонии. Кроме того, 7,3% импортируемых в Эстонию товаров составляет поставки из Китая, это также больше, чем у соседей, Латвии и Литвы.

Негативное влияние экспорта может быть более опосредованным, поскольку Балтийские страны особенно в Китай не экспортируют. Вместе с тем, на экспорте может негативно сказаться низкий спрос как в Скандинавии, так и в других регионах ЕС.

По мнению аналитиков Swedbank, экономика Эстонии ощутимо уязвимее соседей еще и в секторе туризма, поскольку Эстония от успехов в секторе туризма зависит в большей степени, чем Латвия и Литва. Туристы из Китая составляют около одного процента всех интуристов, посещающих страны Балтии, однако с распространением коронавируса все больше людей будет оставаться дома и в других странах, откладывая свои турпоездки.

В качестве третьего фактора Swedbank приводит внутренний спрос, который начнет ослабевать в условиях сокращения объемов внешней торговли и туризма, негативно сказываясь как на росте зарплаты, так и на трудоустроенности.

В страхе перед коронавирусом домохозяйства начнут все больше экономить на расходах, откладывать крупные расходы на потом, предпочитая покупать товары первой необходимости.