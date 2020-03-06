Novatours отменяет поездки

Ограничение касается рейсов 7, 14 и 21 марта. Клиенты, которые на данный момент отдыхают в итальянских Альпах, вернутся на самолете, как и планировалось, 7 марта, сообщает предприятие.

Поскольку в Эстонии растет число случаев заражения коронавирусом и большая часть зараженных возвращалась из аэропорта, через который Novatours организует свои итальянские поездки, предприятие решило приостановить свои полеты в данный аэропорт.

Клиенты, поездки которых приостановлены, могут выбрать другие находящиеся в продаже пакеты путешествий Novatours или билеты на самолет, в качестве альтернативной возможности предлагается вернуть деньги за бронирование.

«Понимаем, что распространение коронавируса вызывает беспокойство у многих, и нам искренне жаль, что желающие полететь в Италию клиенты должны изменить своим планы на отдых. Но безопасность туристов для компании все-таки является главным приоритетом и вся наша деятельность прежде всего исходит из этого», - сказал руководитель по маркетингу и коммуникациям Novatours Олев Рийсберг.