Фото ⟩ На крупной дверной фабрике за неделю произошло два пожара

Сообщение о пожаре в бункере, заполненном опилками, поступило спасателям в 17:24 в четверг. Бункер находится в отдалении от других производственных объектов и не представляет опасности для остальной части завода. Однако емкость для хранения 200 кубометров опилок пришлось полностью освободить, чтобы предотвратить распространение огня. Таким образом, спасатели продолжали свою тяжелую работу до двух часов ночи.

В понедельник в полдень на том же заводе горели опилки из-за неисправности двигателя на конвейерной линии, по которой они транспортировались. Затем электричество было отключено, и спасатели потушили опилки и проверили пожарную безопасность неисправного двигателя. «По-видимому, искра двигалась вдоль линии к бункеру, что, в свою очередь, вызвало следующий пожар», - сказал представитель Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.

Небольшие возгорания на вильяндиской фабрике по производству окон и дверей в приходилось тушить и раньше. Например, в начале октября 2018 года в здании загорелись опилки площадью 60 квадратных метров, и дом был заполнен дымом. В тот раз огонь был небольшим, но труднодоступным для спасателей.

Месяцем ранее подстанция оказалась окутана дымом, потому что масло вытекло из бака конденсатора, а в апреле 2016 года горело каменное здание с котельной и бункером для опилок. Около 160 кубометров опилок загорелось, потому что искра попала в хранилище опилок из трубы котельной.

На принадлежащей акционерному обществу Viljandi Aken ja Uks фабрике есть автоматическая пожарная сигнализация, но, как и в других лесопромышленных компаниях, она настроена на чрезвычайную чувствительность и становится причиной ложных вызовов. Их число увеличилось за последние пару месяцев: в прошлом году было восемь ложных срабатываний, а в этом году - семь за два месяца.

Марек Кийк отметил, что ложные сигналы противопожарной сигнализации, к сожалению, распространены в крупных отраслях промышленности. «Запуск системы может быть вызвана паром, пылью или неисправностью, но постоянное обслуживание системы поможет предотвратить ложные проблемы», - добавил он.