Ратас: Эстония делает все для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса

«Эстония делает все для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса, - сказал премьер-министр Юри Ратас. - Для того, чтобы предотвратить распространение инфекции в детских учреждениях, школы и детские сады должны быть готовы, столкнувшись с вирусом, на две недели закрыть двери».

«Департамент здоровья проделал очень большую работу по информированию населения и раннему выявлению заразившихся коронавирусом, что является самыми эффективными мерами по предотвращению распространения вируса, - подчеркнул министр социальных дел Танель Кийк. – В ходе встречи мы обсудим ситуацию в Эстонии, Европейском союзе и в мире в целом и вместе взвесим дальнейшие шаги».

Правительство вчера одобрило дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19. Они касаются информирования населения, раннего выявления вируса, а также анализа экономических последствий распространения вируса.

Просим журналистов сообщить о желании участвовать в завтрашнем мероприятии по адресу:

press[at]riik[dot]ee и быть на месте не позднее 14.20.