Китаец, вылечившийся от коронавируса, умер от повторного заражения

Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает Gazeta.ru со ссылкой на ТАСС.
Вирус выявили у жителя Уханя 12 февраля, после чего его госпитализировали в больницу. Там медики зафиксировали у него незначительные симптомы вируса и, после 14-дневного курса лечения, выписали его.
Как уверяет жена погибшего, мужчине снова стало плохо спустя два дня. В понедельник, 2 марта, его повторно забрали в госпиталь, где он в тот же день скончался.
В свидетельстве о смерти указывается, что у больного отказали легкие и была непроходимость респираторного тракта. Все это было вызвано коронавирусом.