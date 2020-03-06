Пт, 6.03.2020
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Китаец, вылечившийся от коронавируса, умер от повторного заражения

Иллюстративное фото.

ФОТО: /AP

Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает Gazeta.ru со ссылкой на ТАСС.

Вирус выявили у жителя Уханя 12 февраля, после чего его госпитализировали в больницу. Там медики зафиксировали у него незначительные симптомы вируса и, после 14-дневного курса лечения, выписали его.

Как уверяет жена погибшего, мужчине снова стало плохо спустя два дня. В понедельник, 2 марта, его повторно забрали в госпиталь, где он в тот же день скончался.

В свидетельстве о смерти указывается, что у больного отказали легкие и была непроходимость респираторного тракта. Все это было вызвано коронавирусом.

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