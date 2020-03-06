Китаец, вылечившийся от коронавируса, умер от повторного заражения

Вирус выявили у жителя Уханя 12 февраля, после чего его госпитализировали в больницу. Там медики зафиксировали у него незначительные симптомы вируса и, после 14-дневного курса лечения, выписали его.

Как уверяет жена погибшего, мужчине снова стало плохо спустя два дня. В понедельник, 2 марта, его повторно забрали в госпиталь, где он в тот же день скончался.