В выходные ожидаются пробки в пунктах пропуска на российской границе

В предстоящие праздничные дни, посвященные Международному женскому дню 8 марта, традиционно возрастает число граждан и транспортных средств, пересекающих российско-эстонскую границу, сообщила порталу 47news пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.
По данным погранслужбы РФ, практика показывает, что пассажиропоток в это время превышает проектную пропускную способность международных автомобильных пунктов пропуска более чем в два раза, а в пиковые часы до трех раз.
В этот период органы пограничного контроля несут службу в усиленном режиме, в смене пограничных нарядов задействовано максимальное количество личного состава. Для этих целей открыты все полосы для движения, выставлены дополнительные наряды от подразделений Пограничного управления и таможенных органов, организовано реверсивное движение транспортных средств.