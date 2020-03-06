Пт, 6.03.2020
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В выходные ожидаются пробки в пунктах пропуска на российской границе

Narva piiripunkt.

ФОТО: Silja Joon

В предстоящие праздничные дни, посвященные Международному женскому дню 8 марта, традиционно возрастает число граждан и транспортных средств, пересекающих российско-эстонскую границу, сообщила порталу 47news пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

По данным погранслужбы РФ, практика показывает, что пассажиропоток в это время превышает проектную пропускную способность международных автомобильных пунктов пропуска более чем в два раза, а в пиковые часы до трех раз.

В этот период органы пограничного контроля несут службу в усиленном режиме, в смене пограничных нарядов задействовано максимальное количество личного состава. Для этих целей открыты все полосы для движения, выставлены дополнительные наряды от подразделений Пограничного управления и таможенных органов, организовано реверсивное движение транспортных средств.

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