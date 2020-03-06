Пт, 6.03.2020
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  • Штраф и тюрьма: пьяного водителя приговорили к шоковому наказанию

Штраф и тюрьма: пьяного водителя приговорили к шоковому наказанию

Тюрьма.

ФОТО: Tairo Lutter

Пярнуский уездный суд приговорил Дмитрия, который неоднократно садился за руль в состоянии алкогольного опьянения, к условному сроку в полтора года, из которых две недели придется провести за решеткой, пишет Pärnu Postimees.

В прошлом году 11 июня 52-летний Дмитний в 19.16 в Пярну на улице Метса ехал пьяным за рулем Ford Mondeo. В выдыхаемом воздухе было установлено опьянение в 1,84 промилле.

1 июля в 18.27 в Пярну на улице Папинийду полиция вновь поймала его пьяным за рулем. Институт судебной экспертизы Эстонии установил в его крови почти 3,15 промилле.

Дмитрий в рамках договорного производства был приговорен к году и шести месяцам тюрьмы, из которых отнимаются два дня, проведенные в арестном доме. В качестве шокового наказания он сразу был отправлен за решетку на две недели.

Оставшийся срок не придется отбывать за решеткой, если Дмитрий в течение двух лет не совершит новое преступление и будет следовать требования по контролю.

Помимо условного срока, Дмитрий приговорен к штрафу в 876 евро, а также он должен будет возместить расходы на экспертизу — 14 евро, плату за защиту — 335,2 евро. В общей сложности он выплатит 1225, 2 евро.

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