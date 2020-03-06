Эпидемия коронавируса принесла плохие новости клиентам Starbucks

При этом, как отмечается в заявлении исполнительного вице-президента Starbucks Розанн Уильямс, компания по-прежнему будет предоставлять скидку в посетителям, которые будут приходить со своими стаканами. По оценкам, со своими стаканами в кофейни сети приходят около 5% посетителей.

Компания также приняла ряд мер предосторожности для защиты от возможного распространения коронавируса в заведениях сети. Кофейни проходят регулярную санитарную обработку, сотрудники прошли подготовку, как им действовать, если они увидят больного человека, как оказывать помощь. Кроме того, она ограничила до 31 марта все деловые поездки сотрудников и отложила крупные деловые мероприятия или изменила их формат. Так, ежегодное собрание акционеров пройдет, как и планировалось, 18 марта, но только в онлайне.