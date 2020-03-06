Хуже, чем в 2008-м. На что может быть похож финансовый кризис, вызванный коронавирусом

Географический охват эпидемии коронавируса расширяется, а ее временные рамки невозможно спрогнозировать, тем не менее, сегодняшние тенденции позволяют аналитикам предполагать, что коронавирус может спровоцировать финансовый кризис, сравнимый по масштабу с финансовым кризисом 2008 года, пишет The Guardian.

Это связано, в частности, с тем, что и до появления инфекции в мировой экономике уже длительное время накапливались различные дисбалансы, а на многих рынках цены на активы были необоснованно высоки.

О том, что вирус может иметь более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008 года, предупредило и рейтинговое агентство Moody’s.

"Эпидемия коронавируса, если она не будет взята под контроль до лета, может привести к снижению темпов роста мирового ВВП на 1 процентный пункт, экономики КНР – на 3 процентных пункта", – считают аналитики Dun & Bradstreet.

Многие страны активизировали усилия по сдерживанию распространения вируса, запретив поездки, закрыв школы и отложив крупные спортивные мероприятия и бизнес-конференции и т.п.

Все это дополнительно приводит к снижению деловой активности. В результате компании ухудшают прогнозы своих финансовых показателей, снижают закупки сырья, уменьшают выпуск готовой продукции, потребляют меньше энергоресурсов.

Замедление экономической активности ведет к падению спроса на нефть, и та закономерно дешевеет. То же происходит и с газом. Ситуация усугубляется тем, что существенно падает потребление углеводородов Китаем.

Среднесуточное потребление газа в Китае в феврале и марте сократится на 6,2% и 11,2% соответственно по сравнению с показателями годичной давности, пишет Reuters со ссылкой на данные биржи.