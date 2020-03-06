Хуже, чем в 2008-м. На что может быть похож финансовый кризис, вызванный коронавирусом

Эпидемия коронавируса, если она не будет взята под контроль до лета, может привести к снижению темпов роста мирового ВВП на 1 процентный пункт и ударить по уязвимым развивающимся странам, пишет focus.ua.
Географический охват эпидемии коронавируса расширяется, а ее временные рамки невозможно спрогнозировать, тем не менее, сегодняшние тенденции позволяют аналитикам предполагать, что коронавирус может спровоцировать финансовый кризис, сравнимый по масштабу с финансовым кризисом 2008 года, пишет The Guardian.
Это связано, в частности, с тем, что и до появления инфекции в мировой экономике уже длительное время накапливались различные дисбалансы, а на многих рынках цены на активы были необоснованно высоки.
О том, что вирус может иметь более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008 года, предупредило и рейтинговое агентство Moody’s.
"Эпидемия коронавируса, если она не будет взята под контроль до лета, может привести к снижению темпов роста мирового ВВП на 1 процентный пункт, экономики КНР – на 3 процентных пункта", – считают аналитики Dun & Bradstreet.
Многие страны активизировали усилия по сдерживанию распространения вируса, запретив поездки, закрыв школы и отложив крупные спортивные мероприятия и бизнес-конференции и т.п.
Все это дополнительно приводит к снижению деловой активности. В результате компании ухудшают прогнозы своих финансовых показателей, снижают закупки сырья, уменьшают выпуск готовой продукции, потребляют меньше энергоресурсов.
Замедление экономической активности ведет к падению спроса на нефть, и та закономерно дешевеет. То же происходит и с газом. Ситуация усугубляется тем, что существенно падает потребление углеводородов Китаем.
Среднесуточное потребление газа в Китае в феврале и марте сократится на 6,2% и 11,2% соответственно по сравнению с показателями годичной давности, пишет Reuters со ссылкой на данные биржи.
Неизбежно снизится спрос и на металл, что приведет и к его удешевлению. Тем более, что в мире и так наблюдается его перепроизводство, а один из основных потребителей этого товара был Китай, стимулирующий свою экономику расходами на крупные инфраструктурные проекты. Поставки черных металлов составляют существенную долю украинского экспорта, однако торговых баланс может быть несколько комппенсирован снижением затрат на импорт подешевевших нефти и газа.