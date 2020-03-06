Два грузчика багажа в лондонском аэропорту заболели коронавирусом: они могли заразить тысячи пассажиров

Об этом пишет издание Daily Mail. Двух сотрудников отправили на домашний карантин, и они уже выздоравливают.

Однако теперь распространяются панические настроения: якобы коронавирус мог попасть на багаж пассажиров.

Тот факт, что грузчики работают в Хитроу - самом загруженном аэропорту в Европе и одном из самых загруженных в мире - повышает вероятность того, что авиапассажиры во всем мире монгли подхватить вирус на одном из тысяч рейсов, которые проходят через аэропорт каждый день.

По словам британского врача Криса Витти, люди могут заразиться болезнью, касаясь загрязненных поверхностей, а затем касаясь своего лица.

Как говорится в источнике, коронавирус может оставаться заразным на твердых металлических или пластиковых поверхностях, таких как ручки дверей или рельсы в автобусах или поездах в течение трех дней. Некоторые ученые даже предполагают, что вирус может быстрее распространяться на руках, чем через воздух.