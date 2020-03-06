Пт, 6.03.2020
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  • Сотрудники двух крупнейших больниц Эстонии после отпуска в Италии находятся на домашнем карантине

Сотрудники двух крупнейших больниц Эстонии после отпуска в Италии находятся на домашнем карантине

Северо-Эстонская региональная больница.

ФОТО: Eero Vabamägi

Прилетевшие домой из Северной Италии семь сотрудников Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) и три сотрудника Клиники Тартуского университета находятся на карантине дома; все они здоровы, подтвердили порталу Rus.ERR в Департаменте здоровья.

Все сотрудники PERH, уже вернувшиеся или возвращающиеся из зон риска, включая Cеверную Италию, остаются в изоляции дома в течение 14 дней, после этого они должны проконсультироваться с медсестрой по инфекционному контролю, а затем получить разрешение на работу.

Трое сотрудников Клиники Тартуского университета, вернувшиеся из зоны риска, также находятся дома, но в отличие от PERH, руководство клиники автоматически не предписывало оставаться дома: опасность оценивалось инфекционным контролем клиники, и сначала они вышли на работу. Дома они остались после того, как стало известно об их возможном контакте с пассажиром самолета, у которого был обнаружен вирус, пояснила сотрудница бюро по связям с общественностью Лийна Раю.

По ее словам, все отправленные на домашний карантин работники по состоянию на утро 6 февраля здоровы, никаких симптомов заболевания у них не обнаружено.

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