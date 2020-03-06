Сотрудники двух крупнейших больниц Эстонии после отпуска в Италии находятся на домашнем карантине

Все сотрудники PERH, уже вернувшиеся или возвращающиеся из зон риска, включая Cеверную Италию, остаются в изоляции дома в течение 14 дней, после этого они должны проконсультироваться с медсестрой по инфекционному контролю, а затем получить разрешение на работу.

Трое сотрудников Клиники Тартуского университета, вернувшиеся из зоны риска, также находятся дома, но в отличие от PERH, руководство клиники автоматически не предписывало оставаться дома: опасность оценивалось инфекционным контролем клиники, и сначала они вышли на работу. Дома они остались после того, как стало известно об их возможном контакте с пассажиром самолета, у которого был обнаружен вирус, пояснила сотрудница бюро по связям с общественностью Лийна Раю.