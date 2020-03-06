МИД обновил рекомендации для путешественников в связи с распространением коронавируса

В связи с распространением коронавируса и обусловленной им быстро меняющейся ситуацией многие страны приняли меры для ограничения распространения болезни, включая проверки здоровья при въезде, карантин, ограничения на передвижение, отмену массовых мероприятий, закрытие культурных объектов и тому подобное.

Министерство иностранных дел призывает людей к тому, что, если вы действительно решили отправиться в зону опасности или риска, следует продумать планы действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы избежать угроз. Обеспечение консульской помощи МИД также может быть затруднено в зоне опасности или риска.

МИД обращает внимание, что не стоит спешить планировать свои планы на отпуск прямо сейчас, поскольку вирус все еще распространяется.

Если зарубежная поездка абсолютно необходима, рекомендуется зарегистрировать ее на веб-сайте Министерства иностранных дел: https://reisitargalt.vm.ee/registreerimine.

Прочитать предупреждения о поездках по конкретной стране можно по адресу https://reisitargalt.vm.ee/