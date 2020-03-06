В Мустамяэ начинается крупный дорожный ремонт: работы продлятся до июля

В предстоящий понедельник начнется реконструкция улицы Рая от Академия-теэ до Рая,15. В ходе строительных работ будет отремонтирован также участок улицы Мяэпеалсе от улицы Рая до Мяэпеалсе,2.

«Улицы Мяэпеалсе и Рая в последние годы стали важными артериями, которые используют для ежедневных поездок на работу или в школу помимо жителей улицы Мяэпеалсе и бульвара Кадака также приезжающие в город водители и работники городка Tehnopol. Дороги пришли в негодность, отсутствуют безопасные тротуары и уличное освещение», - отметил необходимость ремонта старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс.

В ходе ремонтных работ будет построена дорога с двусторонним движением, ограниченная бордюрами ширина ряда составит 3,5 м. На перекрестке улиц Рая и Мяэпеалсе установят светофор. По обе стороны дороги появятся пешеходно-велосипедные дорожки шириной 2,5 – 4 м. Также будет построена канализация для сточных вод и при финансировании со стороны предприятия Tallinna Vesi будет реконструирована система водоснабжения. Также будет установлено уличное освещение с применением технологии LED, в порядок приведут канализационную систему. На пешеходных переходах установят специальное освещение, а для удобства слабовидящих - рельефную плитку.

Работы будет осуществлять Viaston Infra по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Договорная стоимость строительных работ составляет 1,65 млн евро, из них 215 000 евро – участие AО Tallinna Vesi. Согласно договору, работы должны завершиться в июле 2020 года.