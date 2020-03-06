У одного из богатейших россиян диагностировали лейкемию

Один из богатейших россиян Олег Тиньков болен лейкемией. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на представителя бизнесмена.
"Мне поставили диагноз в октябре, я прошел уже несколько курсов химиотерапии", - рассказал Тиньков.
По его словам, болезнь не скажется на его бизнесе - он "уже пару лет как отошел от операционной деятельности".
"Мне приходилось в жизни бороться за себя и за своё дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь", - цитирует бизнесмена TJournal.
Напомним, в пятницу Минюст США обвинил Олега Тинькова в сокрытии 1 миллиарда долларов активов и доходов, с которых он должен был заплатить налог при выходе из американского гражданства в 2013 году.
В данный момент Тиньков находится в Лондоне. Суд по вопросу его выдачи США запланирован на 27 апреля.