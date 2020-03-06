Cеть Maxima установила в магазинах дозаторы с дезинфицирующим средством для клиентов

Диспенсеры расположены на входе в зоне тележек и на выходе у касс самообслуживания.

Для работников Maxima как в офисах, так и в торговых залах магазинов дезинфицирующие средства для рук имеются с момента появления первых рекомендаций Департамента здоровья.

Кроме того, все тележки и корзины в магазинах ежедневно подвергаются дезинфекции.

"Maxima - крупнейшая частная компания в Эстонии, в которой работает около 3700 человек, и тысячи клиентов посещают наши магазины каждый день", - отметила Леа Кимбер, менеджер по персоналу MAXIMA Estonia, добавив, что компания несет ответственность за защиту своих сотрудников и по возможности - своих клиентов от распространения вирусных заболеваний.