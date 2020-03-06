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Cеть Maxima установила в магазинах дозаторы с дезинфицирующим средством для клиентов

Tallinn. 10.12.2015. Põhja-Eesti esimene XXX Maxima kauplus avatakse Lasnamäel, Linnamäe teel kell 12:00. FOTO: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES

ФОТО: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES

Начиная с сегодняшнего дня во всех магазинах сети MAXIMA в Таллинне установлены диспенсеры со средством для дезинфекции рук, которым могут свободно и бесплатно пользоваться все клиенты. Остальные магазины по всей Эстонии получат такие диспенсеры не позднее вторника, сообщило предприятие в пресс-релизе.

Диспенсеры расположены на входе в зоне тележек и на выходе у касс  самообслуживания. 

Для работников Maxima как в офисах, так и в торговых залах магазинов дезинфицирующие средства для рук имеются с момента появления первых рекомендаций Департамента здоровья. 

Кроме того, все тележки и корзины в магазинах ежедневно подвергаются дезинфекции.

"Maxima - крупнейшая частная компания в Эстонии, в которой работает около 3700 человек, и тысячи клиентов посещают наши магазины каждый день", - отметила Леа Кимбер, менеджер по персоналу MAXIMA Estonia, добавив, что компания несет ответственность за защиту своих сотрудников и по возможности - своих клиентов от распространения вирусных заболеваний.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ и Департамента здоровья Maxima отменила все зарубежные командировки, чтобы не допустить контакта своих сотрудников с потенциальными носителями коронавируса.

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