Графики ⟩ Цены на нефть падают, но бензин и дизтопливо на заправках дешевле не становятся

Цена на нефть марки Brent упала ниже отметки в 50 долларов и сегодня утром продолжила падение до 49,30 доллара за баррель, самого низкого уровня с июля 2017 года. Причиной падения цен является то, что участники рынка опасаются обусловленного коронавирусом замедления экономического роста и последующего снижения спроса.

Кроме того, торговцы обеспокоены тем, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящие в картель производители нефти не смогут договориться о масштабах сокращения добычи.

В то время как цены на нефть марки Brent упали на 26,6 процента по сравнению с 27 декабря, бензин 95 и 98 и дизельное топливо упали в цене на один-два процента.

Снижение цен на нефть вызвано противодействием России резкому сокращению добычи нефти. Основной лидер ОПЕК, Саудовская Аравия, оказывает давление на государства-члены и производителей нефти, не участвующих в картеле, с целью сокращения добычи на 1,2 миллиона баррелей в день, в то время как президент России Владимир Путин заявил, что их страна довольна текущими ценами на нефть.