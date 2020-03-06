Репс: домашнее обучение означает, что надо быть дома; кино и тренировки отменяются!

В пятницу стало известно, что Таллиннская гимназия Кристийне закроется на две недели после того, как ученик этой школы заразился коронавирусом, и что ученики останутся дома. Поскольку невозможно определить, с кем заразившийся ученик контактировал во время учебы, всем старшеклассникам было предложено оставаться дома в течение двух недель и избегать контактов вне дома. Учащихся также просят не участвовать в деятельности спортивных секций и кружков по интересам, пишет Postimees.

Министр образования сообщила в эфире программы "Ringvaade", что домашнее обучение означает, что учащиеся продолжают учиться, но с помощью электронных средств, будь то Skype или другие инструменты электронного обучения. «Конечно, они получают много самостоятельной работы, но поскольку наши дети в любом случае выполняют много домашней работы, в отличие от многих стран, у нас есть опыт личной и индивидуальной работы», - сказала Репс.

"Эта просьба быть в течение 14 дней дома буквально означает быть дома. Это означает, что вы не будете посещать своих друзей, это также означает, что бабушки не будут приходить, чтобы испечь блины. А если они приходят, то в свою очередь оказываются на 14-дневном мониторинге", - подчеркнула министр.