Бдительный пассажир сообщил в полицию о пьяном водителе автобуса

Сегодня вечером в 18:45 внимательный гражданин вызвал полицию, чтобы сообщить, что вокруг водителя городского автобуса в Тарту летают пары алкоголя. От острого взгляда пассажира также не ускользнула бутылка Vana Tallinn в руке водителя, пишет Tartu Postimees.
Проверка водителя автобуса показала, что показания алкотестера были намного выше нуля. Полицейские составили протокол о проступке для водителя и сняли водителя с мрашрута. Представитель полиции сказал, что показания обнародовать нельзя, но раз составлен протокол о проступке, криминальной степени опьянения не было.
Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Кристьян Томмингас поблагодарил внимательного пассажира. «Все водители несут ответственность не только за свою жизнь и здоровье во время вождения, но и за других людей, которые участвуют в дорожном движении», - добавил Томмингас.