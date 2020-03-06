Бдительный пассажир сообщил в полицию о пьяном водителе автобуса

Проверка водителя автобуса показала, что показания алкотестера были намного выше нуля. Полицейские составили протокол о проступке для водителя и сняли водителя с мрашрута. Представитель полиции сказал, что показания обнародовать нельзя, но раз составлен протокол о проступке, криминальной степени опьянения не было.