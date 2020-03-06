Пт, 6.03.2020
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  • Бдительный пассажир сообщил в полицию о пьяном водителе автобуса
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Бдительный пассажир сообщил в полицию о пьяном водителе автобуса

Silt Go Busi Tartu linnaliinibussis.

ФОТО: Margus Ansu

Сегодня вечером в 18:45 внимательный гражданин вызвал полицию, чтобы сообщить, что вокруг водителя городского автобуса в Тарту летают пары алкоголя. От острого взгляда пассажира также не ускользнула бутылка Vana Tallinn в руке водителя, пишет Tartu Postimees.

Проверка водителя автобуса показала, что показания алкотестера были намного выше нуля. Полицейские составили протокол о проступке для водителя и сняли водителя с мрашрута. Представитель полиции сказал, что показания обнародовать нельзя, но раз составлен протокол о проступке, криминальной степени опьянения не было.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Кристьян Томмингас поблагодарил внимательного пассажира. «Все водители несут ответственность не только за свою жизнь и здоровье во время вождения, но и за других людей, которые участвуют в дорожном движении», - добавил Томмингас.

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