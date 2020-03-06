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Минобразования: школы должны быть готовы при необходимости реорганизовать учебную работу

Ühel Tallinna Kristiine gümnaasiumi õpilasel tuvastati Covid-19 nakkus, 06.03.2020

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Министерство образования и науки ЭР советует школам быть готовыми к тому, чтобы в случае необходимости из-за коронавируса реорганизовать свою учебную работу.

В пятницу министерство разослало всем учреждениям образования рекомендации быть готовыми в случае необходимости и к временному закрытию и реорганизации учебной работы с тем, чтобы предотвратить распространение инфекции в школах и детских садах, сообщает BNS.

«Благодарю учителей и руководство гимназии Кристийне и все другие школьные коллективы, которые продумали, как изменить свою учебную работу, чтобы дети могли заниматься индивидуально в домашних условиях, - отметила министр образования и науки Майлис Репс. - Быстрая реакция школы на необходимость временного закрытия вселила в нас уверенность - мы можем быть очень оперативными, когда это необходимо». 

Министерство образования и науки советует учреждениям образования продолжать следовать рекомендациям департамента здоровья в связи с распространением в мире COVID-19.

Репс также подчеркнула необходимость серьезно отнестись к рекомендации по прибытии из регионна риска две недели оставаться дома.

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