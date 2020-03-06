Минобразования: школы должны быть готовы при необходимости реорганизовать учебную работу

В пятницу министерство разослало всем учреждениям образования рекомендации быть готовыми в случае необходимости и к временному закрытию и реорганизации учебной работы с тем, чтобы предотвратить распространение инфекции в школах и детских садах, сообщает BNS.

«Благодарю учителей и руководство гимназии Кристийне и все другие школьные коллективы, которые продумали, как изменить свою учебную работу, чтобы дети могли заниматься индивидуально в домашних условиях, - отметила министр образования и науки Майлис Репс. - Быстрая реакция школы на необходимость временного закрытия вселила в нас уверенность - мы можем быть очень оперативными, когда это необходимо».

Министерство образования и науки советует учреждениям образования продолжать следовать рекомендациям департамента здоровья в связи с распространением в мире COVID-19.