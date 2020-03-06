Галерея ⟩ Определился победитель архитектурного конкурса будущей гимназии на бульваре Кольде

Акционерное общество Riigi Kinnisvara, Министерство образования и науки, Эстонский союз архитекторов и мэрия Таллинна организовали архитектурный конкурс на строительство учебного здания гимназии по адресу бульвар Кольде,67a, в котором победил проект "Seitse venda" ("Семь братьев"). Дизайн был создан Оттем Алвером, Алвином Ярвингом, Мари Расс, Йынном Сунисте, Катрин Вилберг и Лисетт Лауримяэ.

«По оценке жюри, победившая работа представляет собой понятную и симаптичную концепцию с объемной планировкой которая хорошо вписывается в окружающий контекст городской застройки. Приятный и хорошо продуманный дизайн интерьера с хорошо структурированными открытыми пространствами предлагает разносторонние возможности. Открытое пространство территории кампуса основательно продумано», - сказал Райво Тоом, проектный директор Riigi Kinnisvara и координатор конкурса.

Министр образования и науки Майлис Репс, комментируя работы победителей, подчеркнула, что недавно созданные государственные гимназии включают в себя не только новые здания, но и новые способы обучения. «По мере того как меняется концепция обучения, школьное пространство должно меняться, обеспечивая эффективную поддержку повседневной деятельности преподавателей и учащихся. Хорошее школьное пространство - это хорошо продуманная и содержательная среда, где вы можете учиться где угодно. Приятно видеть, что одна такая школьная среда рождается заново», - сказала Репс.