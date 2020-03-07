Коронавирус в Эстонии: Департамент здоровья обратился за помощью в правоохранительные органы

«Департамент здоровья составил информационные материалы о коронавирусе, которые доступны общественности, также осуществляется прямая рассылка. Полиция отвечает за обеспечение общественного порядка и организацию пограничного контроля, также, благодаря их помощи, государство с большей вероятностью сможет достичь непосредственного контакта в каждом погранпункте, в том числе и с лицами, которые прибывают в Эстонскую Республику из регионов повышенного риска», - написала в официально отправленной просьбе о помощи генеральный директор Департамента здоровья Мерике Юрило.

На основании ходатайства об официальной помощи, Департамент полиции и погранохраны выделит дополнительные ресурсы для распространения информационных материалов на южной и восточной границе, а также в Таллиннском порту. В Таллиннском порту и аэропорту инфоматериалы распространяют также работники Департамента здоровья.

«На восточной границе лицам, прибывающим из России, информация Департамента здоровья предоставляется в ходе регулярного пограничного контроля. На южной границе лиц, прибывающих со стороны Латвии, в Икла или Валга могут остановить полицейские патрули, для того чтобы предоставить им информацию, касающуюся здоровья. Мы предоставляем людям информацию Департамента здоровья ради их же блага, чтобы они могли вовремя заметить проблемы со здоровьем и, при необходимости, обратиться за помощью по адресу», - сказал руководитель оперативной группы штаба Департамента полиции и погранохраны Таго Трей.

На данный момент коронавирус в Эстонии диагностирован у десяти человек, все заболевшие перед этим находились в регионах повышенного риска. По оценке Департамента здоровья, важно быстро установить случаи заболевания у лиц, прибывших из регионов повышенного риска, препятствуя тем самым локальному распространению коронавируса.

Симптомы при коронавирусе схожи с симптомами гриппа и проявляются в течение двух недель. У больного появляется кашель, температура и/или затруднение дыхания. Люди, у которых подозрение на заражение коронавирусом обосновано, должны позвонить своему семейному врачу или на инфотелефон семейных врачей 1220. При ухудшении состояния здоровья, нужно звонить по телефону экстренной помощи 112. Коронавирус следует подозревать в том случае, если человек в течение последних 14 дней находился в регионах повышенного риска распространения заболевания.

На основании оценки риска Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), с 26 февраля 2020 года зоны риска коронавируса включают Китайскую Народную Республику, Северную Италию (регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт), Иран, Японию, Сингапур и Южную Корею. Случаи ввоза коронавируса зарегистрированы по всему миру.

Самая верная и актуальная информация о коронавирусе COVID-19 находится на сайте Департамента здоровья.