Сб, 7.03.2020
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Кылварт: Таллинн в ближайшие дни решит, как должны действовать школы

Михаил Кылварт.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Мэр Таллинна Михаил Кылварт после внеочередного собрания в пятницу вечером, 6 марта, заявил, что в ближайшие дни город примет решение о том, как должны действовать школы в ситуации с коронавирусом.

В пятницу вечером в связи с ситуацией с коронавирусом Кылварт созвал внеочередное совещание для обсуждения планов действий, на котором присутствовали представители Департамента здоровья и Департамента образования и члены городского собрания, пишет rus.err.ee.

На совещании была представлена информация о текущей ситуации, после чего обсуждалось, какие могут быть приняты меры.

По словам Кылварта, город решил отменить все командировки, продолжать эффективную очистку общественного транспорта и разработать критерии для начала отмены мероприятий.

"В ближайшие дни мы решим, как должны работать образовательные учреждения", - сказал мэр.

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