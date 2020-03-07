Кылварт: Таллинн в ближайшие дни решит, как должны действовать школы

Мэр Таллинна Михаил Кылварт после внеочередного собрания в пятницу вечером, 6 марта, заявил, что в ближайшие дни город примет решение о том, как должны действовать школы в ситуации с коронавирусом.
В пятницу вечером в связи с ситуацией с коронавирусом Кылварт созвал внеочередное совещание для обсуждения планов действий, на котором присутствовали представители Департамента здоровья и Департамента образования и члены городского собрания, пишет rus.err.ee.
На совещании была представлена информация о текущей ситуации, после чего обсуждалось, какие могут быть приняты меры.
По словам Кылварта, город решил отменить все командировки, продолжать эффективную очистку общественного транспорта и разработать критерии для начала отмены мероприятий.
"В ближайшие дни мы решим, как должны работать образовательные учреждения", - сказал мэр.