Кылварт: Таллинн в ближайшие дни решит, как должны действовать школы

В пятницу вечером в связи с ситуацией с коронавирусом Кылварт созвал внеочередное совещание для обсуждения планов действий, на котором присутствовали представители Департамента здоровья и Департамента образования и члены городского собрания, пишет rus.err.ee.

На совещании была представлена информация о текущей ситуации, после чего обсуждалось, какие могут быть приняты меры.

По словам Кылварта, город решил отменить все командировки, продолжать эффективную очистку общественного транспорта и разработать критерии для начала отмены мероприятий.