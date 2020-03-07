Аудит: работники таллиннских кладбищ потратили на топливо почти 60 000 евро

Проведенный в учреждении "Таллиннские кладбища" аудит показал, что часть работников проезжала на служебном автомобиле в среднем несколько сотен километров, пишет rus.err.ee.
После вскрывшихся нарушений в структуре муниципального учреждения "Таллиннские кладбища" у города не было других вариантов, как уволить директора "Таллиннских кладбищ" Яака Таэваса, заявил мэр столицы Михаил Кылварт.
Аудит установил, что часть работников в среднем проезжали на служебном автомобиле 200-250 км в день и использовали карточки на топливо во время отпуска. В 2018 году расходы на топливо составили 59 189 евро.
Кроме того, за 177 000 евро было отремонтировано здание, которому не нашлось применения.