Сб, 7.03.2020
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  • Аудит: работники таллиннских кладбищ потратили на топливо почти 60 000 евро

Аудит: работники таллиннских кладбищ потратили на топливо почти 60 000 евро

Кладбище. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marko Saarm/Sakala

Проведенный в учреждении "Таллиннские кладбища" аудит показал, что часть работников проезжала на служебном автомобиле в среднем несколько сотен километров, пишет rus.err.ee.

После вскрывшихся нарушений в структуре муниципального учреждения "Таллиннские кладбища" у города не было других вариантов, как уволить директора "Таллиннских кладбищ" Яака Таэваса, заявил мэр столицы Михаил Кылварт.

Аудит установил, что часть работников в среднем проезжали на служебном автомобиле 200-250 км в день и использовали карточки на топливо во время отпуска. В 2018 году расходы на топливо составили 59 189 евро. 

Кроме того, за 177 000 евро было отремонтировано здание, которому не нашлось применения.

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