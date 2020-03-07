Смотрите, какие блюда жители Эстонии заказывают на 8 марта

Согласно данным приложения по доставке еды Wolt, самое популярное блюдо, которое жители Эстонии заказывают 8-го марта к праздничному столу, - это суши, а заказы пиццы значительно сокращаются. В последнее время стала набирать популярность услуга доставки цветов, чтобы избежать очередей и сэкономить время.
Согласно статистике Wolt, с каждым годом количество заказов доставки еды в Международный женский день растет быстрыми темпами. 8-го марта клиенты отдают предпочтение суши. В пятерку самых популярных блюд также входят салаты, блюда из птицы, poke-bowl и гамбургеры. Удивительно, но в последнее время люди все чаще стали заказывать доставку цветов и вина.
Директор по маркетингу Wolt в странах Балтии Дорис Рождественски советует подумать о праздничном меню заранее, поскольку в праздничные дни кафе и рестораны работают по более плотному графику. Например, приложение Wolt позволяет запланировать заказ доставки еды на определенное время. «Мы видим, что люди предпочитают провести больше времени со своими родными и близкими дома или на природе, а не в людных местах, наполненных городским шумом. Угощение берут с собой или заказывают доставку», - добавляет она.
Wolt оперирует в 20 странах и 72 городах. Предприятие было основано в 2014 году в Финляндии, первыми иностранными рынками стали Эстония и Швеция в 2016 году.