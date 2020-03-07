Водителя автобуса, который распивал за рулем Vana Tallinn, уволят

Вчера, 6 марта, вечером полиция с помощью сообщения одного бдительного пассажира обнаружила, что водитель автобуса 1-ой линии употреблял алкоголь, отстранила его от вождения и составила протокол о проступке, пишет Tartu Postimees.

В 18:45 в полицию сообщили, что вокруг водителя городского автобуса в Тарту витают пары алкоголя. От острого взгляда пассажира также не ускользнула бутылка Vana Tallinn в руке водителя.

Руководитель по обслуживанию тартуского отделения Go Bus Сирле Прангель сказал, что речь идет об опытном водителей автобуса, который пришел к ним на работу в августе прошлого года, ранее подобных нарушений за ним не наблюдалось.

«Также вчера утром, заступая на линию, водитель прошел проверку на опьянение. Все обстоятельства случившегося выясняются, но никакие причины не могут оправдать подобного поведения, - сказала Прангель. - Поскольку у Go Bus в отношении нетрезвого вождения действует нулевая толерантность, дальнейшее сотрудничество с этим водителем исключено».

Фирма уточнила, что каждый рабочий день водителей автобусов начинается с обязательной проверки на опьянение, и если у водителя устанавливается хоть малейшее опьянение (в том числе и остаточное), его за руль не допускают. В дальнейшем планируется начать проводить дополнительные случайные проверки водителей на линии, чтобы избежать повторения подобной ситуации.