В Исландии из-за коронавируса введено чрезвычайное положение

В Исландии из-за распространения нового коронавируса SARS-CoV-2 введено чрезвычайное положение. Это вызвано тем, что случаи заражения коронавирусом впервые зарегистрированы внутри самой страны, сообщил главный эпидемиолог Исландии Торолфур Гуднасон, уточнив, что SARS-CoV-2 выявлен у мужчины и женщины в возрасте от 50 до 70 лет.

До сих пор все инфицированные в Исландии заражались коронавирусом в Австрии или Италии. В целом число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в этой стране выросло до 43. Состояние всех инфицированных - не тяжелое.