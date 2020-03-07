Президент Кальюлайд ждет результатов теста на коронавирус

"Сегодня (в субботу – прим. ред.) глава государства должна была выступить на торжественном собрании в честь 30-летия Конгресса Эстонии, но так как результаты теста еще не готовы, то с целью минимизировать риск распространения коронавируса президент решила не участвовать в нем", – сообщил ERR советник президента Таави Линнамяэ.

В начале недели Кальюлайд участвовала в конгрессе Американо-израильского комитета по общественным связям в Вашингтоне. В пятницу организаторы мероприятия сообщили, что у двух участников конгресса был обнаружен коронавирус.

Советник отметил, что президент и делегация в поездке тщательно следили за соблюдением правил гигиены, также симптомов ни у кого нет.