Фото: владелец установленной в лесу палатки пропал без вести

Руководитель Пярнуского отделения полиции Юллар Кютт сообщил Pärnu Postimees, что полиция в четверг около 14.30 получила сообщение, что в Пярну в лесу Раэкюла с конца прошлой недели находится палатка.

«Информация была передана полицейскому патрулю, которые проверил сообщение и действительно нашел в лечу палатку. Никаких признаков, говорящих о преступлении, полиция возле палатки не обнаружила и на данный момент она остается в лесу», - уточнил Кютт.

По данным полиции, палатка находится на государственной земле и не мешает другим людям пользоваться тропой здоровья.