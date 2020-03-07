Сб, 7.03.2020
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Фото: владелец установленной в лесу палатки пропал без вести

Палатка в лесу.

ФОТО: Piret Uibu

Постоянный посетитель тропы здоровья Рейу-Раэкюла заметил, что уже неделю в лесу стоит палатка, но человеческой деятельности вокруг нее не наблюдается.

Руководитель Пярнуского отделения полиции Юллар Кютт сообщил Pärnu Postimees, что полиция в четверг около 14.30 получила сообщение, что в Пярну в лесу Раэкюла с конца прошлой недели находится палатка.

«Информация была передана полицейскому патрулю, которые проверил сообщение и действительно нашел в лечу палатку. Никаких признаков, говорящих о преступлении, полиция возле палатки не обнаружила и на данный момент она остается в лесу», - уточнил Кютт.

По данным полиции, палатка находится на государственной земле и не мешает другим людям пользоваться тропой здоровья.

Pärnu Postimees призывает читателей, которые владеют информацией о владельце этой палатки, написать по адресу электронной почты online@parnupostimees.ee.

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