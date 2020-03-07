Пищевые отходы привлекают диких животных в города

В городах избегать конфликтов между человеком и природой позволяет вовремя проведенная профилактическая деятельность. При планировании основательного строительства или ремонта дома нужно учитывать проблемы, которые позже могут создавать птицы. Департамент окружающей среды напоминает всем людям, живущим в городах и других плотно населенных регионов, что последний срок предупредить связанные с птицами и животными проблемы — до начала обширного периода гнездования и размножения.

«Город и прочие плотно населенные районы — естественная среда обитания для многих природных видов. Они живут сейчас и будут жить и в дальнейшем в городе рядом с человеком. Их туда привлекают более безопасная среда обитания, обилие пищи, немногочисленность врагов и благоприятный микроклимат. Человеку стоит осознанно и этично организовать отношения со своими природными соседями, чтобы предупредить потенциальные конфликты», - сказал главный специалист по охране природы департамента окружающей среды Тыну Тальви.