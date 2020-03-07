Пищевые отходы привлекают диких животных в города

Департамент окружающей среды напоминает, что в городах нужно избегать подкармливания диких животных и птиц и таким образом организовать обращение с отходами, чтобы у животных не было доступа к пищевым отходам.
В городах избегать конфликтов между человеком и природой позволяет вовремя проведенная профилактическая деятельность. При планировании основательного строительства или ремонта дома нужно учитывать проблемы, которые позже могут создавать птицы. Департамент окружающей среды напоминает всем людям, живущим в городах и других плотно населенных регионов, что последний срок предупредить связанные с птицами и животными проблемы — до начала обширного периода гнездования и размножения.
«Город и прочие плотно населенные районы — естественная среда обитания для многих природных видов. Они живут сейчас и будут жить и в дальнейшем в городе рядом с человеком. Их туда привлекают более безопасная среда обитания, обилие пищи, немногочисленность врагов и благоприятный микроклимат. Человеку стоит осознанно и этично организовать отношения со своими природными соседями, чтобы предупредить потенциальные конфликты», - сказал главный специалист по охране природы департамента окружающей среды Тыну Тальви.
Первыми, в марте, в городах вьют гнезда грачи и галки, а последними, в конце мая, стрижи. Во многих городах постоянно живут лисы, бобры, дикие косули и другие млекопитающие. Чтобы помешать природным видам вить гнезда и постоянно обитать на крышах, чердаках, под стрехами крыш, на балконах, в подвалах, на складочных площадках и других нежелательных местах, нужно преградить птицам и животным доступ в эти места или ранней весной регулярно проверять их. Уже позже, в период размножения, нарушать покой птиц и животных неэтично и запрещено законом.