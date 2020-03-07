Многонациональная и мультикультурная Эстония: в Таллиннском университете стартовал необычный проект

На эстонский и русский языки было переведено много книг, но только в этом году появился проект, который свяжет перевод книг с тем, что Эстония – страна многонациональная и многокультурная.

В Таллиннском университете уже четвертый год проводится курс ELU, суть которого заключается в выборе интересующего проекта, формировании групп в соответствии с профессиональными навыками студентов и их обучении посредством активной деятельности. Так, в этом году был организован ELU проект под названием «Eesti rahvaste muinasjutud – Сказки народов Эстонии». В нем участвуют студенты из самых разных направлений: из филологии, языков и культуры, педагогики, перевода и даже арт-терапии. Они занимаются переводом и редактированием как текстов сказок с эстонского языка на русский, так и с русского на эстонский, а ведут курс преподаватели университета, которые, помимо учебной деятельности, занимаются профессионально переводом, редактированием и выпуском книг.

Цель проекта – создать книгу, которая познакомит детей и их родителей со сказками многих народов, проживающих в Эстонии. Например, помимо русских и эстонских сказок в книге будут представлены грузинские, польские, китайские, башкирские, греческие, удмуртские и многие другие. Предполагается, что книга поможет детям не только лучше освоить эстонский и русский языки, но также еще смалу понять некоторые культурные особенности представителей разных народов и их причастность к Эстонии.

Польза проекта для начинающих переводчиков, редакторов, верстальщиков и иллюстраторов заключается в приобретении бесценного опыта и применении на практике полученных за время учебы в университете знаний, что, безусловно, пригодится им в дальнейшей творческой деятельности. Поскольку выполнять работу необходимо сообща, полезным будет и приобретенный опыт работы в команде.

Формат страниц будет выполнен в альбомной ориентации. Это означает, что с левой стороны страницы будут находиться тексты сказок на эстонском языке, а с правой – на русском. Таким образом, можно увидеть сказки на обоих языках параллельно, что не только наглядно, но и полезно для изучающих языки.