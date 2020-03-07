В Финляндии выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом

Два случая заболевания зафиксированы в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа HUS и два случая – в Пирканмаа, пишет Yle.

Все выявленные сегодня случаи связаны с посещением Северной Италии. Все пациенты чувствуют себя относительно хорошо и сейчас находятся на домашнем карантине.

Медицинский округ Пирканмаа сообщает, что инфицированные – взрослые. Согласно HUS, заразившийся – человек трудоспособного возраста и пенсионер.