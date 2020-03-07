Число официально зарегистрированных случаев коронавируса в России выросло

Три эпизода выявлено в Липецке, один в Петербурге. Все граждане посещали Италию в последние две недели, все госпитализированные находятся в инфекционных боксах, пишет "Интерфакс".

Таким образом общее число зарегистрированных в РФ случаев COVID-19 достигло 14.

Остальные 10 случаев: двое граждан Китая, которым диагноз был поставлен в конце января (оба выписаны 12 февраля с выздоровлением), семь граждан РФ, вернувшихся из Италии (один москвич был выписан 7 марта), и один эпизод заболевания гражданина Италии, который учится в медуниверситете в Петербурге по обмену.