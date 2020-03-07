Сб, 7.03.2020
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Таллиннские больницы ограничивают посещения пациентов

Tallinna lastehaigla.

ФОТО: Toomas Huik / Postimees

Таллиннские больницы ограничивают посещения пациентов, чтобы защитить здоровье пациентов, иммунная система которых уже ослаблена, как сообщила горуправа, городские социальные учреждения также временно ограничат посещения со стороны близких.

Ида-Таллиннская центральная больница и Северо-Эстонская региональная больница запретили посещения пациентов, передачи для пациентов можно оставить в инфостоле, откуда их передадут пациентам.

Ляэне-Таллиннская центральная больница рекомендует не посещать госпитализированных пациентов.

Таллиннская детская больница также ввела ограничения. Посещать ребенка может только один взрослый одновременно. Посетитель должен быть здоровым, посещения запрещены детям — то есть, сестрам, братьям и одноклассникам.

Городские учреждения социальной опеки также ограничивают посещения близких, чтобы предотвратить передачу инфекций клиентам. Таллиннский детский дом и Таллиннский центр помощи детям рекомендуют приходить только близким детей, а Ируский дом призрения временно ограничил посещения со стороны близких и знакомых клиентов.

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