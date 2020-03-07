Таллиннские больницы ограничивают посещения пациентов

Ида-Таллиннская центральная больница и Северо-Эстонская региональная больница запретили посещения пациентов, передачи для пациентов можно оставить в инфостоле, откуда их передадут пациентам.

Ляэне-Таллиннская центральная больница рекомендует не посещать госпитализированных пациентов.

Таллиннская детская больница также ввела ограничения. Посещать ребенка может только один взрослый одновременно. Посетитель должен быть здоровым, посещения запрещены детям — то есть, сестрам, братьям и одноклассникам.