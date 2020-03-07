Удачливый житель Эстонии разбогател за день на 100 000 евро

Сегодня в дневном розыгрыше лотереи Keno один удачливый игрок со вкладом в пять евро попал во все выбранные десять номеров и выиграл 100 000 евро.
Билет был куплен в интернете, на нем было десять игровых комбинаций.
По словам представителя Eesti Loto, выигрыш в 100 000 евро в лотерею Keno случался и раньше — осенью 2018 года такую же сумму выиграли купившие совместный билет работники предприятия в Пярну.
Розыгрыши Keno проходят дважды в день, играть можно со вложением в 1-15 евро. Максимальная сумма выигрыша — 300 000 евро.