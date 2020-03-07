Сб, 7.03.2020
Турция не будет закрывать границу для беженцев, пытающихся въехать в Европу, это решенное дело. Реджеп Тайип Эрдоган

Удачливый житель Эстонии разбогател за день на 100 000 евро

Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks

Сегодня в дневном розыгрыше лотереи Keno один удачливый игрок со вкладом в пять евро попал во все выбранные десять номеров и выиграл 100 000 евро.

Билет был куплен в интернете, на нем было десять игровых комбинаций.

По словам представителя Eesti Loto, выигрыш в 100 000 евро в лотерею Keno случался и раньше — осенью 2018 года такую же сумму выиграли купившие совместный билет работники предприятия в Пярну.

Розыгрыши Keno проходят дважды в день, играть можно со вложением в 1-15 евро. Максимальная сумма выигрыша — 300 000 евро.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ