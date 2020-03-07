В Италии врачам на пенсии предписано вернуться к работе из-за коронавируса

Власти республики уже приняли ряд мер для борьбы с вирусом нового типа. Так, все школы и университеты в стране закрыты с 5 до 15 марта с целью замедлить распространение инфекции. Италия, где отмечено 4636 инфицированных и почти 200 летальных исходов, пока лидирует по распространению вируса в Европе.

Коронавирус SARS-CoV-2 проник уже более чем в 90 стран и территорий с начала вспышки в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 года. По состоянию на 7 марта в мире выявлено свыше 103 000 случаев заражения. Более 3500 жителей планеты скончались из-за легочного заболевания COVID-19, вызванного вирусом, однако свыше 58 000 человек выздоровели. Абсолютное большинство случаев заболевания и летальных исходов приходится на КНР. На втором месте следует Южная Корея.