Картина дня: прогнозы о коронавирусе и увольнение водителя автобуса

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями субботы.
Новый вирус в Эстонии: 156 человек находятся под наблюдением Департамента здоровья
Коронавирус Covid-19 продолжает распространяться В Эстонии: 27 февраля стало известно, что был выявлен первый случай этого заболевания, а 6 марта Департамент здоровья сообщил о десяти зараженных. Следите за развитием событий вместе с Rus.Postimees. Читать далее...
Департамент здоровья обратился за помощью в правоохранительные органы
Департамент здоровья отправил вчера, 6 марта, в Департамент полиции и погранохраны официальную просьбу о помощи, чтобы Департамент полиции и погранохраны помог распространить информацию о коронавирусе на границе. Читать далее...
Президент Кальюлайд ждет результатов теста на коронавирус
Президент Керсти Кальюлайд, которая вернулась после недельного визита из США, в субботу, 7 марта, отказалась от участия в мероприятии в честь годовщины Конгресса Эстонии, поскольку она могла в Америке находиться с зараженными коронавирусом в одном зале. Читать далее...
Водителя автобуса, который распивал за рулем Vana Tallinn, уволят
У фирмы Go Bus в отношении нетрезвого вождения действует нулевая толерантность, поэтому дальнейшее сотрудничество с водителем, которого отстранили от вождения тартуского городского автобуса вчера вечером, исключается. Читать далее...
Еврокомиссар: в ближайшие недели страны Евросоюза ожидает всплеск коронавируса
Ожидаемый скачок числа случаев заражения SARS-CoV-2 станет испытанием для врачей, считает комиссар ЕС по здравоохранению Кириакидес. Читать далее...
В Исландии из-за коронавируса введено чрезвычайное положение
Введение режима чрезвычайной ситуации вызвано тем, что зарегистрированы два первых случая заражения SARS-CoV-2 в самой стране. До сих пор все инфицированные в Исландии заражались в Австрии или Италии. Читать далее...
Удачливый житель Эстонии разбогател за день на 100 000 евро
Сегодня в дневном розыгрыше лотереи Keno один удачливый игрок со вкладом в пять евро попал во все выбранные десять номеров и выиграл 100 000 евро. Читать далее...
ВОЗ: коронавирус – не грипп, так просто он нас не оставит
По последним данным число подтвержденных случаев заражения вирусом COVID-19 достигло 100 тысяч. Причем ежесуточный прирост заболевших составляет 2736 человек. Читать далее...