Картина дня: прогнозы о коронавирусе и увольнение водителя автобуса

Новый вирус в Эстонии: 156 человек находятся под наблюдением Департамента здоровья

Коронавирус Covid-19 продолжает распространяться В Эстонии: 27 февраля стало известно, что был выявлен первый случай этого заболевания, а 6 марта Департамент здоровья сообщил о десяти зараженных. Следите за развитием событий вместе с Rus.Postimees. Читать далее...

Департамент здоровья обратился за помощью в правоохранительные органы

Департамент здоровья отправил вчера, 6 марта, в Департамент полиции и погранохраны официальную просьбу о помощи, чтобы Департамент полиции и погранохраны помог распространить информацию о коронавирусе на границе. Читать далее...

Президент Кальюлайд ждет результатов теста на коронавирус

Президент Керсти Кальюлайд, которая вернулась после недельного визита из США, в субботу, 7 марта, отказалась от участия в мероприятии в честь годовщины Конгресса Эстонии, поскольку она могла в Америке находиться с зараженными коронавирусом в одном зале. Читать далее...

Водителя автобуса, который распивал за рулем Vana Tallinn, уволят

У фирмы Go Bus в отношении нетрезвого вождения действует нулевая толерантность, поэтому дальнейшее сотрудничество с водителем, которого отстранили от вождения тартуского городского автобуса вчера вечером, исключается. Читать далее...

Еврокомиссар: в ближайшие недели страны Евросоюза ожидает всплеск коронавируса

Ожидаемый скачок числа случаев заражения SARS-CoV-2 станет испытанием для врачей, считает комиссар ЕС по здравоохранению Кириакидес. Читать далее...

В Исландии из-за коронавируса введено чрезвычайное положение

Введение режима чрезвычайной ситуации вызвано тем, что зарегистрированы два первых случая заражения SARS-CoV-2 в самой стране. До сих пор все инфицированные в Исландии заражались в Австрии или Италии. Читать далее...

Удачливый житель Эстонии разбогател за день на 100 000 евро

Сегодня в дневном розыгрыше лотереи Keno один удачливый игрок со вкладом в пять евро попал во все выбранные десять номеров и выиграл 100 000 евро. Читать далее...

ВОЗ: коронавирус – не грипп, так просто он нас не оставит