Сб, 7.03.2020
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Видео ⟩ В Китае обрушился отель с находившимися в карантине
Дополнено в 17:17! На месте работают 26 команд спасателей

Медики в Китае транспортируют пациента. Фото иллюстративное.

ФОТО: STR/AFP/Scanpix

В переоборудованном под карантинный центр отеле в Цюаньчжоу на востоке Китая могли находиться около 70 человек, сообщает DW.

Пятиэтажный отель Xinjia Express Hotel, переоборудованный под карантинный центр для контактировавших с инфицированными коронавирусом SARS-CoV-2, обрушился в субботу, 7 марта, в Цюаньчжоу (провинция Фуцзянь) на востоке Китая. По данным властей городского района Личэн, в здании на момент происшествия могли находиться около 70 человек. 

Поисково-спасательная операция продолжается. По данным агентства "Синьхуа", из-под завалов спасены 16 человек, по данным других СМИ - 28 человек, передает Newsru

Как сообщили в министерстве КНР по чрезвычайным ситуациям, эвакуированы 34 человека.

Как передало агентство AFP, ЧП произошло около 19.30 по местному времени (13.30 по эстонскому). Как видно на поступающих с места происшествия кадрах, обрушилось сразу несколько перекрытий. По данным газеты The South China Morning Post, на месте работают свыше 147 пожарных и 26 команд спасателей. Газета the People's Daily уточняет, что в отеле было около 80 номеров. Там находились как те, у кого подозревали заражение Covid-19, так и контактировавшие с заболевшими. 

По свидетельствам очевидцев, в момент произошедшего был слышан "громкий хлопок, похожий на взрыв". Причина обрушения не называется. Официальной информации о возможных жертвах и пострадавших пока нет.

По сведениям The Beijing News, отель был одним из двух карантинных центров в этом районе. КНР занимает первое место в мире по числу инфицированных SARS-CoV-2. На 17.00 по эстонскому времени 7 марта количество заболевших в этой стране составляет 80 651, 3 070 человек погибли. 

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