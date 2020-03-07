Високосный год пошел на пользу Тартускому аэропорту

В то же время на единственном маршруте в Хельсинки было 2440 пассажиров, что на 522 больше, чем в феврале прошлого года, когда Finnair перевезла 1918 пассажиров.

«Мне очень приятно видеть, что тартусцы и гости Тарту все чаще пользуются удобными прямых рейсов. В феврале средняя заполняемость превысила 71 процент, что уже является хорошим результатом», - сказал коммерческий руководитель Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, добавив, что это дает надежду увеличить количество рейсов в будущем.

В дополнение к этому на увеличение числа пассажиров положительно сказался и эффект високосного года. В этом году было совершено 25 рейсов в обе стороны, в прошлом году - 24.

Finnair доставил в Тарту 1205 пассажиров, это в среднем 48 пассажиров на рейс, заполняемость составила 70,9%, в Хельсинки было доставлено 1235 пассажиров, это в среднем 49 пассажиров на рейс, заполняемость составила 72,64%.