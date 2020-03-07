Жители Эстонии рассказали, какую зарплату считают нормальной: ответы удивляют

Кристель Леллеп. ФОТО: Elmo Riig

Кристель Леллеп, физиотерапевт

Я никогда не думала, что буду выбирать работу в первую очередь из-за денег. Я работаю на полставки в Вильяндиской больнице и посещаю теннисные турниры за границей в качестве физиотерапевта. Если вы работаете только в Вильянди, нормальная зарплата может составить 1500 евро. Я имею в виду брутто-зарплату, но если бы мы получали 1500 евро на руки, было бы, конечно, еще лучше.

Я жила в Вильянди три месяца, но если бы я должна была осесть, мне пришлось бы подумать о более высокой зарплате. Жизнь становится дороже.

У меня никогда не было такого, чтобы я хотела потратить больше, чем есть на моем банковском счету. Скорее лучше иметь меньше вещей.

Эльви Сааг. ФОТО: Elmo Riig

Эльви Сааг, пенсионерка

2000 евро, из них же еще вычтут налоги. Продукты дорогие, и одеваться-обуваться тоже нужно.

Как часто я хотела бы потратить больше, чем можно? Я в таком настроении каждый день! Например, сейчас я хотела бы, чтобы в доме моей дочери была водопроводная и канализационная система.

Mikk Käosaar ФОТО: Elmo Riig

Микк Кяосаар, ИТ-специалист

Я из Таллинна и думаю, что нормальная заработная плата - это средняя зарплата по Эстонии. Я зарабатываю столько сам, и уровень жизни относительно хороший. Меньше среднего тоже подойдет, но с определенного предела приходиться начать экономить на хобби.

Конечно, что считать нормальной зарплатой, зависит также от того, сколько человек в семье и есть ли дети. Если два человека оба получают среднюю зарплату, это нормально. Если вы живете одни, зарплата могла бы быть выше среднего.

(Задумывается над вторым вопросом) Может быть, это случается каждые полгода, если я хочу купить товары длительного пользования, такие как электроника, или отправиться в путешествие.

Хеге-Леэ Пайсте. ФОТО: Elmo Riig

Хеге-Леэ, студентка

Как будущий работник в сфере культуры, я, вероятно, мог бы заработать 1300 евро на руки. На что тратить деньги? Арендная плата, коммунальные услуги, продукты питания и неожиданные расходы.

Вероятно, всем бы хотелось тратить больше, если есть деньги. Хотя со мной это все же нечасто случается, у меня студенческий ритм жизни.

Кюнтер Пеэрна. ФОТО: Elmo Riig

Кюнтер Пеэрна, бармен

Это зависит от того, как человек живет и каковы расходы. Чем больше вы хотите потратить, тем больше вы должны зарабатывать. Но если назвать конкретную цифру ... Ну, например, я подумал о 1000 евро на руки.

Я живу довольно скромно и не гонюсь за фантастическими суммами. Очень редко случается, что хочется потратить больше денег, чем есть.

Сийм Сарапуу. ФОТО: Elmo Riig

Сийм Сарапуу, руководитель Таллиннского и Харьюского отделения Кассы страхования от безработицы

Что такое нормальная жизнь? Давайте начнем с этого вопроса. Если человек хочет путешествовать два раза в год, средней эстонской зарплаты недостаточно. Это все очень индивидуально, поэтому я не называю конкретную сумму. Некоторые не могут справиться и с двойной или тройной средней зарплатой. Нормальной зарплаты не существует.