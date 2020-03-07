В Германии тысячи демонстрантов выступили за прием беженцев

В Гамбурге для этих целей можно использовать свободное жилье, считают представители Seebrücke. Кроме того, они призвали эвакуировать жителей лагерей для беженцев на греческих островах.

По оценке полиции, в демонстрации и шествии участвовали до 3900 человек. Сами организаторы заявили о 5 тысячах, призвав выйти на улицу всех, кто выступает за солидарность и право на убежище.