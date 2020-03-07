Сб, 7.03.2020
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На пост ректора ТТУ претендуют три профессора

На пост ректора ТТУ претендуют три кандидата: Яак Аавиксоо, Тийт Ланд и Ярек Курнитски.

ФОТО: Erakogu

У Яака Аавиксоо, желающего и дальше возглавлять Таллиннский технический университет, на выборах ректора будет два конкурента: нынешний ректор Таллиннского университета Тийт Ланд и директор Института строительства и архитектуры инженерного факультета ТТУ Ярек Курнитски, передает Rus.ERR.

По данным бывшего ректора ТТУ Андреса Кеэваллика, избирательной комиссии представили кандидатуры Ланда и Курнитски, причем кандидатуру профессора химии Ланда поддержало несколько членов Академии наук.

Третий кандидат, профессор энергоэффективности и внутреннего климата зданий ТТУ Курнитски защитил свою докторскую степень в области техносистем зданий в Хельсинкиском техническом университете. Как и Аавиксоо, он является академиком.

Председатель избирательной комиссии ТТУ Тынис Кангер подтвердил ERR, что на выборах будет три кандидата, но их имена называть отказался.

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