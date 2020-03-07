На пост ректора ТТУ претендуют три профессора

По данным бывшего ректора ТТУ Андреса Кеэваллика, избирательной комиссии представили кандидатуры Ланда и Курнитски, причем кандидатуру профессора химии Ланда поддержало несколько членов Академии наук.

Третий кандидат, профессор энергоэффективности и внутреннего климата зданий ТТУ Курнитски защитил свою докторскую степень в области техносистем зданий в Хельсинкиском техническом университете. Как и Аавиксоо, он является академиком.