На пост ректора ТТУ претендуют три профессора

У Яака Аавиксоо, желающего и дальше возглавлять Таллиннский технический университет, на выборах ректора будет два конкурента: нынешний ректор Таллиннского университета Тийт Ланд и директор Института строительства и архитектуры инженерного факультета ТТУ Ярек Курнитски, передает Rus.ERR.
По данным бывшего ректора ТТУ Андреса Кеэваллика, избирательной комиссии представили кандидатуры Ланда и Курнитски, причем кандидатуру профессора химии Ланда поддержало несколько членов Академии наук.
Третий кандидат, профессор энергоэффективности и внутреннего климата зданий ТТУ Курнитски защитил свою докторскую степень в области техносистем зданий в Хельсинкиском техническом университете. Как и Аавиксоо, он является академиком.
Председатель избирательной комиссии ТТУ Тынис Кангер подтвердил ERR, что на выборах будет три кандидата, но их имена называть отказался.