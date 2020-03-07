Диагностика лимфомы: главные симптомы рака лимфотической системы

Многие не будут испытывать симптомов вообще. Другие могут заметить отек лимфатических узлов по всему телу. Отек происходит в области шеи, паха, живота или подмышек. Сами по себе отеки безболезнены, но становятся болезненными, если увеличенные железы давят на органы, кости и структуры организма. Некоторые люди путают лимфому с болями в спине.

Совпадение симптомов может привести к неправильной диагностике. Лимфатические узлы могут набухать при распространенных простудных инфекциях. Разница: при лимфоме отек не проходит длительное время. Боль вероятнее будет сопровождать опухоль, если она произошла из-за инфекции.

Симптомы всех типов лимфомы включают:

продолжающаяся лихорадка (высокая температура) без инфекции

ночная потливость и озноб

потеря веса и снижение аппетита

необычный зуд по телу

постоянная усталость, недостаток энергии

боль в лимфатических узлах после употребления алкоголя

Боль, слабость, паралич или измененное ощущение могут возникнуть, если увеличенный лимфатический узел давит на спинной мозг или спинной мозг.

Дополнительные симптомы неходжкинской лимфомы включают:

постоянный кашель

сбивчивое дыхание

боль или отек живота

Лимфома может быстро распространяться от лимфатических узлов к другим частям тела через лимфатическую систему. Поскольку раковые лимфоциты распространяются в другие ткани, иммунная система не может эффективно защищаться от инфекций.