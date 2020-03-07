Стало известно, как протекает коронавирус у заразившихся жителей Эстонии

После встречи с сотрудниками оперативного штаба и осмотра лаборатории Департамента здоровья премьер-министр Юри Ратас сообщил, что в понедельник члены правительства снова соберутся, чтобы обсудить меры по предотвращению распространения коронавируса, передает Rus.ERR.
"Риск попадания вируса в Эстонию из-за рубежа мы оцениваем сейчас как очень большой, вероятность ограниченного распространения болезни здесь средняя, а вероятность массовой заболеваемости невелика, по крайней мере, по состоянию на сегодня", – заявил премьер-министр Юри Ратас.
"У всех заболевание протекает в легкой или средней форме, у них насморк, кашель, повышенная температура, некоторое недомогание. Никто не находится в тяжелом состоянии", – сообщила гендиректор Департамента здоровья Мерике Юрило.
"Не исключено, что кто-то от них заразился, но пока не зафиксировано ни одного случая инфицирования на территории Эстонии, даже в кругу семьи заболевших", – отметил министр социальных дел Танель Кийк.