Стало известно, как протекает коронавирус у заразившихся жителей Эстонии

"Риск попадания вируса в Эстонию из-за рубежа мы оцениваем сейчас как очень большой, вероятность ограниченного распространения болезни здесь средняя, а вероятность массовой заболеваемости невелика, по крайней мере, по состоянию на сегодня", – заявил премьер-министр Юри Ратас.

"У всех заболевание протекает в легкой или средней форме, у них насморк, кашель, повышенная температура, некоторое недомогание. Никто не находится в тяжелом состоянии", – сообщила гендиректор Департамента здоровья Мерике Юрило.