Банкир Айвар Пауль: чистки в банках продолжатся еще пару лет

«Можно сказать, что у нас сейчас кризис», – отметил банкир. По его словам, у этой проблемы двойное дно: «От нас требуют – боритесь с отмыванием денег, знайте своего клиента! Но ведь никто при этом не уточняет, как глубоко можно реально зайти в ужесточении правил игры».

В итоге банки начинают дуть на воду. «Финансовые учреждения сами не знают, что им можно, а что нельзя», – объяснил происходящее предприниматель Александр Цихилов. И представитель Союза банков сей факт не отрицал: «Иногда нам просто легче отрезать часть бизнеса».

При этом он выразил надежду, что в конечном итоге банки найдут баланс между требованиями сверху и интересами клиентов. А вот сколько людей за это время потеряют свой бизнес, это уже другой вопрос. «Да, временно это будет проблемой», – признал Айвар Пауль.

Банкир дал прогноз относительно того, как долго могут еще продолжаться чистки среди предпринимателей, подчеркнув, что выражает свое личное мнение:

Думаю, что пройдет еще пару лет, прежде чем снизится острота проблемы. В этом году проблемы у клиентов еще точно будут. Дальше станет полегче.

«Другая сторона проблемы в том, что банки сейчас слишком много копаются в прошлом клиентов. Надеюсь, что в конечном итоге это сойдет на нет, и мы сможем сфокусироваться на техническом усовершенствовании банковских систем (автоматическом отслеживании истории клиента – прим.ред.)», – добавил представитель Союза банков.

Эксперт в банковской сфере Артем Вакуленко пояснил, что сейчас банки вынуждены перестраховываться, поскольку срока давности привлечения к ответственности не существует: «Сегодня и банки, и клиенты наказываются за то, что они делали 10-15 лет назад. Банки перестраховываются, потому что не знают, что их ждет в будущем».

На всякий случай банк производит доскональную чистку, чтобы не дай бог ничего не произошло.

Вакуленко подтвердил факт массового закрытия счетов: «Проблема есть, это глупо отрицать. Да, часть клиентов попадает под горячую руку. Причина в том, что сегодня банки не знают, как глубоко они могут зайти в ужесточении правил».

Финансовый консультант Рон Лувищук озвучил впечатляющие цифры закрытых счетов. По оценке эксперта, счет идет на тысячи:

Только за 2018 год было закрыто от 8 000 до 10 000 счетов. Всего в Эстонии около 150 тысяч предприятий. Это означает, что закрыли 8-9% счетов.

«Сколько из них было нерезидентов и просто попавших под раздачу – сказать сложно», – отметил эксперт.