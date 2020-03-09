Александр Цихилов: массовое закрытие счетов банкам еще аукнется

«В какой-то момент из других стран придут новые фирмы – с более совершенными технологиями. Они могут потеснить классические банки на этом рынке», – предположил бизнесмен.

Банки дуют на воду, потому что сами не знают, что им можно, а что – нельзя.

По словам Цихилова, в процессе борьбы с отмыванием денег создается новая проблема – ресурсно-технологическая: «Финансовые учреждения по всему миру, и в Эстонии – в частности, перераспределяют свои ресурсы в пользу существенного расширения отделов, связанных с противодействием отмыванию денег».

Это делается в ущерб развитию обычных банковских продуктов и банков как таковых.

«В результате, банки загружают все свои технологические мощности созданием специальных программ для работы только в одном заданном направлении», – отметил он.

Естественно, что в какой-то момент из других стран придут новые фирмы, пусть и помельче, но с более совершенными технологиями. Они могут потеснить классические банки на этом рынке.

Говоря о негативных последствиях массового закрытия счетов клиентов, Цихилов констатировал, что система э-резидентства на данный момент уже парализована:

Подобный подход фактически убил систему электронного резидентства в Эстонии. То, что активно продвигалось на политическом уровне, по сути, похоронено банками.

«Представители программы э-резидентства вынуждены советовать бизнесменам не идти в эстонские банки и пользоваться платежными системами других стран, например, Финляндии», – рассказал финансовый консультант Рон Лувищук.

Почему же эстонские банки не щадят клиентов? Руководитель компании Admiral Markets объяснил:

На деловую среду набрасывается сеть с мелкой ячейкой. В нее попадают все без разбора.

«Дело в том, что банки работают с большими данными, и они физически не способны их обработать. Естественно, что в стремлении удовлетворить требования сверху, они попадают в такие ситуации», – пояснил банкир, признав, что, по сути, с водой выплескивается ребёнок.

Банки перестраховываются, потому что сами не знают, что им можно, а что – нельзя. После этого у них возникает самоцензура.

«Финансовые учреждения, если позволяет ситуация с конкуренцией, выкручивают ручку рисков ближе к нулю, – отметил предприниматель. – И потом эта самоцензура постепенно переходит к клиентам банков. Предприниматель завтра уже серьезно подумает: вот, есть у него партнер или клиент за пределами страны, с которым он, может быть, и работал бы, но не закроют ли ему после этого счет?»

«К чему мы придем в перспективе?» – задался вопросом Александр Цихилов. «Весь бизнес уйдет из эстонских банков!» – предположил финансовый консультант Рон Лувищук.

На реплику представителя Союза банков Эстонии о том, что Россия – в числе стран с повышенным риском, Цихилов не преминул отреагировать: «Ни одна регуляция при этом не запрещает клиентам из других стран открывать счета».

Сложившуюся ситуацию емко описал журналист «Деловых ведомостей» Эльконд Либман:

У денег теперь есть национальность и гражданство. И всё это появилось не так давно.