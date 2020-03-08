По предварительным данным, под завалами находятся около 70 человек ФОТО: /AP

Около 70 человек оказались под завалами после обрушения отеля в китайском городе Цюаньчжоу. Пятиэтажная гостиница использовалась для карантина людей, контактировавших с коронавирусными больными, сообщает Би-би-си.

По меньшей мере 50 человек уже извлечены из-под завалов.

На видео, опубликованных в интернете, видно, как сотрудники спецслужб разбирают обломки.

Пока неясно, что послужило причиной обрушения, которое произошло около 19:30 по местному времени. Также неизвестно, есть ли погибшие.

Отель был построен в 2018 году, в нем 80 номеров.

По предварительным данным, под завалами находятся около 70 человек ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix Baltics

Издание Beijing News приводит слова женщины, родственники которой находились в этой гостинице: "Я не могу связаться с ними, они не отвечают на звонки. Я тоже в карантине [в другом отеле] и очень волнуюсь. Я не знаю, что делать. Они были здоровы, им мерили температуру каждый день, и тесты показывали, что все нормально".

По данным на пятницу, в провинции Фуцзянь было 296 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, а почти 11 тысяч человек были помещены под наблюдение, так как контактировали с больными.