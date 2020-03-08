Вс, 8.03.2020
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В 15 провинциях Италии в связи с коронавирусом введен запрет на въезд и выезд

Красным отмечены зоны карантина

ФОТО: Ekraanitõmmis Twitterist

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, согласно которому ограничен въезд и выезд во всей автономной области Ломбардия и еще 14 северных провинций. Таким образом правительство намерено сдержать распространение коронавируса. 

Ограничения вводятся с 8 марта по 3 апреля и затрагивают, помимо всей Ломбардии, провинции Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро-э-Урбино, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти, Вербано-Кузьо-Оссола, Новара, Верчелли и Алессандрия, сообщает "Интерфакс".  В результате на карантине окажутся популярные у туристов города Милан и Венеция.

Указом запрещается въезд и выезд с указанных территорий, а также перемещения внутри них. Исключение: крайне уважительные и подтвержденные причины рабочего или семейного характера.

Кроме того, в провинции смогут вернуться их жители, если захотят.

Допускается, что новые ограничения на передвижения затронут более четверти всего населения Италии.

Как сообщалось, в субботу вечером в Италии число случаев Covid-19 превысило 5 тысяч, более 230 человек скончались. 

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