В 15 провинциях Италии в связи с коронавирусом введен запрет на въезд и выезд

Ограничения вводятся с 8 марта по 3 апреля и затрагивают, помимо всей Ломбардии, провинции Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро-э-Урбино, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти, Вербано-Кузьо-Оссола, Новара, Верчелли и Алессандрия, сообщает "Интерфакс". В результате на карантине окажутся популярные у туристов города Милан и Венеция.

Указом запрещается въезд и выезд с указанных территорий, а также перемещения внутри них. Исключение: крайне уважительные и подтвержденные причины рабочего или семейного характера.

Кроме того, в провинции смогут вернуться их жители, если захотят.

Допускается, что новые ограничения на передвижения затронут более четверти всего населения Италии.