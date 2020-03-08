Вс, 8.03.2020
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Фиаско: Аэрофлот снял с рейсов свой новейший самолет уже на второй день полетов

Самолет компании "Аэрофлот". Иллюстративное фото.

ФОТО: /RIA Novosti

Новейший в авиапарке «Аэрофлота» самолет Airbus A350–900 с регистрационным номером VQ-BFY не смог в субботу выполнить утренний рейс из Шереметьево в Пулково, что стало большим разочарованием для любителей авиации, которые специально купили билеты на этот утренний рейс, чтобы оказаться в новом самолёте, пишет Фонтанка.ру.

Дальнемагистральный А350–900 сейчас обкатывают на коротком маршруте для тренировки экипажей, и это редкая возможность для любителей авиации протестировать первый в России самолёт этого типа без долгих полетов за пределы страны.

По неофициальной информации, у новейшего самолета «Аэрофлота» возникли проблемы с компрессором двигателя номер один. По другой версии, причина была в неукомплектованности самолета инструкциями для чрезвычайных ситуаций. Такие инструкции печатаются на ламинированных карточках и считаются одним из видов сувениров у поклонников авиации, которые любят забирать их с собой после полета.

«Фонтанка» отправила запрос в «Аэрофлот», однако в компании заявили, что комментария не будет.

Напомним, первый в истории «Аэрофлота» Airbus A350–900 прибыл в Шереметьево на прошлой неделе. Во время этого полета самолёт столкнулся с птицей в воздухе, что оставило отпечаток на носовом обтекателе. С тех пор самолет выполнил два коммерческих рейса.

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