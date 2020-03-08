Фиаско: Аэрофлот снял с рейсов свой новейший самолет уже на второй день полетов

Дальнемагистральный А350–900 сейчас обкатывают на коротком маршруте для тренировки экипажей, и это редкая возможность для любителей авиации протестировать первый в России самолёт этого типа без долгих полетов за пределы страны.

По неофициальной информации, у новейшего самолета «Аэрофлота» возникли проблемы с компрессором двигателя номер один. По другой версии, причина была в неукомплектованности самолета инструкциями для чрезвычайных ситуаций. Такие инструкции печатаются на ламинированных карточках и считаются одним из видов сувениров у поклонников авиации, которые любят забирать их с собой после полета.

«Фонтанка» отправила запрос в «Аэрофлот», однако в компании заявили, что комментария не будет.