Легендарная таллиннская аптека сегодня отмечает юбилей

«Tõnismäe Südameapteek всегда была уникальной аптекой», – сказала заведущая аптекой Кюлли Тедер, добавив, что причиной этому служит не только почтенный возраст этого учреждения и его месторасположение в самом центре города, но и важная роль, которую аптека играла в истории медицины.

В Тынисмяэской аптеке всегда изготавливали лекарства и делают это и по сей день. Она является практической базой для молодых провизоров и фармацевтов: многие эстонские аптекари получили первый профессиональный опыт именно здесь.

"Tõnismäe Südameapteek – один из элементов ночной жизни Таллинна", – шутит заведующая и добавляет, что ни одну другую аптеку не посещает такое количество людей, как Tõnismäe Südameapteek, которая работает 24/7. Аптекари круглосуточно консультируют посетителей и делают это на пяти языках.

«Мы всегда открыты, ночные смены – это часть жизни наших аптекарей. Будь то полночь, раннее утро, государственный праздник или момент смены года, когда люди любуются фейерверком на площади Свободы», – добавляет она.

С 1952 года аптека на улице Тынисмяги обслуживает близлежащие больницы и поликлиники. «Мы работаем с расположенными рядом нами медицинскими учреждениями, оказывающими очередную и экстренную помощь. Это сотрудничество гарантирует то, что необходимые лекарства в любое время дня и ночи будут доступны пациентам», – сказала Кюлли Тедер.

По словам заведующей, Тынисмяэская аптека – прекрасный пример, иллюстрирующий то, как со временем менялся спектр аптечных услуг. До 1990-х здесь действовал центральный инфопункт, который был создан в 1953. За стеклянной перегородкой сидел провизор, который отвечал на запросы посетителей и на телефонные звонки, рассказывая, где можно получить то или иное лекарство, каковы побочные и сопутствующие действия выписанного препарата и так далее.

Когда-то под выдаваемые лекарства в Тынисмяэской аптеке отводился целый цокольный этаж, ведь грузовик с товаром приходил только раз в месяц. Кроме того, стеклянным банкам и флаконам, которые использовались для смешивания и продажи лекарств требовался большой склад. «В настоящее время в такой большой площади нет необходимости, мы заказываем лекарства и обновляем запасы в аптеке каждый день», – отмечает Тедер, добавляя, что консультирование занимает все более важную часть аптечных услуг.